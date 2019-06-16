Sivas'ta yıldırım isabet eden 2 çoban yaralandı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde yıldırım isabet eden 2 çoban yaralandı.



İlçede akşam saatlerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.



Yağış sırasında Esenyaka ve Üzengi köyleri arasında küçükbaş hayvanları otlatan çobanlar Afganistan uyruklu Ziyavaddin Muhammed Hassan (22) ve Süleyman Coşkun'a yıldırım isabet etti.



Ayaklarından yaralanan Coşkun'un yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, buradaki müdahalenin ardından Sivas'a gönderildi.

Yaralılardan Hassan'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.







