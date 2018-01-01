Sivas'ta yeni yıl

SİVAS (AA) - Vali Davut Gül, eşi Gülden Gül, Belediye Başkanı Sami Aydın, eşi Yurdagül Aydın, Tugay Komutanı Piyade Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, eşi Zeynep Erbakan 2017’nin son gününde gece çalışan kamu kurum ve kuruluşlarını ziyaret etti.

Protokol üyeleri ilk olarak İhramcızade İsmail Hakkı Toprak Huzurevi’ni ziyaret ederek, yaşlılarla bir süre sohbet etti.

Ziyarette Durmuş Kaya (86) kaval, Şakir Tamambay da (82) klarnet çalarak protokol üyelerinin yeni yılını kutladı. Ziyarette huzur evinde kalan Tamambay, protokol üyeleri ve eşlerine çeşitli hediyeler verdi.

Huzurevi ziyaretinin ardından Vali Gül ve beraberindekiler Sevgi Evleri’nde kalan çocuklarla bir araya gelerek yeni yılını kutladı, burada çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Ardından protokol üyeleri sırasıyla Karakollar, Zabıta Müdürlüğü, İtfaiye Müdürlüğü, 112 Acil Çağrı Merkezi, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ile Sivas-Ankara, Sivas-Kayseri, Sivas-Erzincan karayolu üzerinde Asayiş ve Trafik Denetimi uygulaması yapan güvenlik güçlerini ziyaret etti.

Ziyaret sırasında vali Gül, görevi başındaki emniyet güçlerine ve Bursa'dan Ağrı iline gitmekte olan yolcu otobüsünde bulunan yolculara tatlı ikram ederek, bir süre sohbet etti.