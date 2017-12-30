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Sivas'ta yavru vaşak yakalandı

- Sivas'ın Hafik ilçesinde öğrenci yurdunun bahçesinde yavru vaşak yakalandı

30 Aralık 2017 Cumartesi 19:40
Sivas'ta yavru vaşak yakalandı
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SİVAS (AA) - Sivas'ın Hafik ilçesinde kız öğrenci yurdunun bahçesinde yavru vaşak yakalandı.

İlçedeki Kredi Yurtlar Kurumu’na ait Nurettin Koçak Öğrenci Yurdu'nun bahçesine vaşak girdi. Çöpteki yemek artıkları arasında beslenirken bulunan yavru vaşak yurdun güvenlik personeli tarafından yakalandı.

Yurt Müdürü Kaya Turan Hasdemir, durumu Milli Parklar Bölge Müdürlüğü’ne bildirdi.

Hasdemir, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bahçeye giren yavru vaşağın personel tarafından zarar verilmeden yakalandığını belirtti.

Hasdemir, "Vaşağı ilk defa bu kadar yakından gördüm. Öğrencilerimizde ilk defa görmüşler. İsmini 'Misafir' koymuşlar." dedi.

Öğrencilerden Fatma Öznür Yıldırım da "Nadir görülen bir hayvanı bu kadar yakından görmek çok güzel herkese nasip olmaz. Çok mutluyuz." diye konuştu.


Anahtar Kelimeler:
HafikYakalandıYavru Vaşak
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