Sivas'ta yaralı puhu kuşu tedaviye alındı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde bir vatandaş tarafından kanadından yaralı halde bulunan puhu kuşu, tedavi altına alındı.

Zülküflü Demir, ilçeye bağlı Yeşilyayla köyü yakınlarında yaralı halde puhu kuşu buldu.

Demir, kuşu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Yaralı olduğu için uçamadığı belirtilen puhu kuşunun ilk tedavisi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü veterinerince yapıldı.

Yaralı kuş, detaylı tedavi için Sivas Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edilecek.

Demir, puhu kuşunu köy yakınında bulduğunu belirterek, "Sol kanadının alt tarafında yara olduğunu ve uçmadığını gördüm. Ben de aldım ve yetkili makamlara teslim ettim. Her canlının bu hayatta yaşama hakkı olduğunu bilmemiz gerekiyor. Sonuçta bu da bir canlı. İnşallah kısa sürede doğal yaşamına döneceği kanaatindeyim." diye konuştu.