Sivas'ta yağma iddiası

SİVAS (AA) - Sivas'ta tehdit ve nitelikli yağma iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine müracaat eden müştekiler K.B. ve O.E. bazı kişilerin kendilerinden zorla para talep ettiklerini öne sürdü.

Bunun üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheliler F.D. (33), H.G. (31) ve U.D'yi (33) teknik ve fiziki takibe aldı. Zanlılar, polis tarafından seri numaraları alınmış 5 bin lirayı müştekilerden aldıkları sırada suçüstü yakalandı.

Şüphelilerden F.D, müştekilerin, daha önce dayısını evlenme vaadiyle dolandırdıklarını iddia etti.



Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.D, H.G. ve U.D, "yağma" iddiasıyla çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

