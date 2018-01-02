SİVAS (AA) - Sivas Milli Eğitim Müdürlüğü, kentte, velilere ücretsiz ve online psikolog destek sağlayan "Veli Rehberlik Hizmeti" projesini başlattı.

Sivas Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, başlatılan proje ile velilere online olarak danışmanlık hizmeti veriliyor.

AR-GE birimi tarafından hazırlanan "Veli Rehberlik Hizmeti" projesi ile veliler, http://sivasarge.meb.gov.tr/vrh/ internet adresi üzerinden üye olup, gönüllü rehber öğretmenlere sorular yöneltebiliyor.

- Ücretsiz danışmanlık hizmeti

Proje hakkında değerlendirmelerde bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy, proje sayesinde il genelinde bulunan resmi ve özel, okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki çocukların anne ve babalarına, çocuğunun eğitim, öğretim yaşantısı ya da gelişim dönemi problemleriyle ilgili danışmanlık hizmeti verildiğini belirtti.

Bu doğrultuda velilerin online bir sistem üzerinden alanında uzman rehber öğretmenlerle buluşturulduğunu aktaran Altınsoy, "Anne ve babalar bu sayede, çocuklarıyla doğru ve etkili bir iletişim içerisinde onların beklenti ve ihtiyaçlarını anlayarak sorunlarına pedagojik çözüm yolu bulabilecek, çocukluk döneminde yaşanabilecek zorlukların önüne geçerek onların sağlıklı, özgüven sahibi ve başarılı bireyler olmaları sağlanacak." ifadelerini kullandı.

Sisteme şuana kadar bin 315 velinin kayıt yaptırdığını belirten Altınsoy, bu sayının her geçen gün arttığına dikkati çekti.

- Sisteme şifreli giriş kuruldu

Velilerin sistem üzerinden yönelttiği sorulara en kısa sürede cevap verildiğini belirten Altınsoy, şunları kaydetti:

"Anne ve babalar, http://sivasarge.meb.gov.tr/vrh/ internet sitemiz üzerinden giriş yaparak üyelik işlemlerini tamamladıktan sonra TC kimlik numarası ve belirlemiş oldukları şifreyle sisteme girerek istedikleri zaman ücretsiz ve online olarak psikolojik danışmanlık ve rehberlik destek hizmeti alabiliyorlar. Bugün itibariyle bin 315 velimizin sisteme üye olup sunduğumuz hizmetten faydalanmasını sağladık. Sisteme üye oyan veli sayısı ve soru sayısı sürekli olarak artmaktadır.

Gönüllü 24 psikolojik danışman ve rehber öğretmenimiz de aynı link üzerinde yer alan "Rehber Öğretmen Girişi" sekmesiyle siteme giriş yaparak velilerimizden gelen sorulara en kısa sürede bilimsel ve pedagojik olarak çözüm üreterek, anne ve babaların çocuklarıyla doğru ve etkili bir iletişim kurmalarına yardımcı oluyor."

Türkiye'de ilk defa Sivas'ta uygulanan proje ile mahremiyet ve gizlilik ilkeleri çerçevesinde hizmet veriliyor.