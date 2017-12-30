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Sivas'ta vatandaşlara fidan dağıtıldı

SİVAS (AA) - Sivas'ta, "Ağaç kesme, fidan dik" kampanyası kapsamında vatandaşlara mavi ladin fidanı dağıtıldı.Sivas Orman İşletme Müdürü Sefa Duman, kentteki alış veriş merkezinde düzenlenen fidan dağıtım töreninde basın...

30 Aralık 2017 Cumartesi 11:52
Sivas'ta vatandaşlara fidan dağıtıldı
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SİVAS (AA) - Sivas'ta, "Ağaç kesme, fidan dik" kampanyası kapsamında vatandaşlara mavi ladin fidanı dağıtıldı.

Sivas Orman İşletme Müdürü Sefa Duman, kentteki alış veriş merkezinde düzenlenen fidan dağıtım töreninde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünün "Ağaç kesme, fidan dik" kampanyası kapsamında Orman İşletme ve Fidanlık Müdürlüğü olarak bedelsiz fidan dağıtma etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Etkinlikle ağaç, fidan sevgisini aşılamayı ve ormanın korunmasına katkı sağlamayı amaçladıklarını da belirten Duman, "Genelde yıl başında ağaç keserek süslüyorlar. Biz bunun önüne geçmek için bedelsiz fidanları dağıtıyoruz, bunları süsleyip yıl başı ağacı olarak kullansınlar. İl genelinde 10 şefliğimiz var, her şefliğimiz kendi ilçesinde dağıtıyor. Toplam 5 bin mavi ladin dağıtacağız." diye konuştu.

Sivas Orman Fidanlık Müdürü Mahmut Tülay ise, her yıl, yıl başında bu etkinliğin düzenlendiğini aktardı.

Fidanların genelde parayla satıldığını dile getiren Tülay, şunları kaydetti:

"Biz farkındalık oluşturmak için fidanları bedelsiz dağıtıyoruz. Burada önemli olan ormanlardan kaçak kesimin önüne geçmek. Yıl başında çam fidanları kesiliyor ve bir gün sonra çöpe atılıyor, bunu engellemek istiyoruz. Vatandaşı da bu konu da duyarlı hale getirmeyi amaçlıyoruz. Çam fidanını kesmek yerine yıl başında fidan dikerek farklı bir etkinliği amaç edindik. Vatandaşlarımızı duyarlı olmaya çağırıyoruz, fidan kesmesinler, dağıttığımız fidanları toprakla buluştursunlar."

Konuşmaların ardından vatandaşlara fidan dağıtıldı.

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Fidan DağıtımıSivas Orman Fidanlık MüdürlüğüSivas Orman İşletme Müdürlüğü
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