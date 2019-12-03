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Sivas'ta üzerine hentbol kale direği devrilen öğrenci yaralandı
SİVAS (AA) - Sivas'ta eğitim gördüğü okulun spor salonunda üzerine hentbol kale direği devrilen öğrenci yaralandı.Ahmet Ayık Spor Lisesi spor salonunda arkadaşlarıyla hentbol oynayan 10. sınıf öğrencisi Furkan Ödemiş, portatif kale...
Genel 03.12.2019, 14:20
SİVAS (AA) - Sivas'ta eğitim gördüğü okulun spor salonunda üzerine hentbol kale direği devrilen öğrenci yaralandı.
Yaralanan Ödemiş, ambulansla Numune Hastanesine kaldırıldı.
Sol kulağı ve sol bacağından yaralanan Ödemiş'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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