Sivas'ta uyuşturucu operasyonu

SİVAS (AA) - Sivas'ta gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Son 7 gündeki operasyonlarda 26 sentetik hap, 2 gram metamfetamin ele geçirildi, 4 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
SİVAS (AA) - Sivas'ta gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi. Sivas Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Son 7...
SİVAS (AA) - Sivas'ta gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Son 7 gündeki operasyonlarda 26 sentetik hap, 2 gram metamfetamin ele geçirildi, 4 şüpheli hakkında işlem yapıldı.