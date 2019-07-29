Sivas'ta uyuşturucu operasyonu

SİVAS (AA) - Sivas'ta gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi. Sivas Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Son 7...

Sivas'ta uyuşturucu operasyonu
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SİVAS (AA) - Sivas'ta gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Son 7 gündeki operasyonlarda 26 sentetik hap, 2 gram metamfetamin ele geçirildi, 4 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

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