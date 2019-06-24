Sivas'ta uyuşturucu operasyonu

SİVAS (AA) - Sivas'ın Gemerek ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 4,59 gram metamfetamin ve 0,61 gram esrar ele geçirildi. Gemerek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri "narkotik suçlara" yönelik olarak çalışma yaptı....

Sivas'ta uyuşturucu operasyonu
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SİVAS (AA) - Sivas'ın Gemerek ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 4,59 gram metamfetamin ve 0,61 gram esrar ele geçirildi.

Gemerek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri "narkotik suçlara" yönelik olarak çalışma yaptı. Çalışmalar neticesinde 4,59 gram metamfetamin ve 0,61 gram esrar yakalandı.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.


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