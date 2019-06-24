Sivas'ta uyuşturucu operasyonu

SİVAS (AA) - Sivas'ın Gemerek ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 4,59 gram metamfetamin ve 0,61 gram esrar ele geçirildi. Gemerek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri "narkotik suçlara" yönelik olarak çalışma yaptı....