Sivas'ta uyuşturucu operasyonu

SİVAS (AA) - Sivas'ta polis ekiplerince yapılan operasyonda 50,25 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Sivas Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri yapılan istihbarat çalışması...