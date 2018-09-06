Sivas'ta uyuşturucu operasyonu

SİVAS (AA) - Sivas'ta polis ekiplerince yapılan operasyonda 50,25 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Sivas Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri yapılan istihbarat çalışması sonucu şüpheli olarak belirlenen S.Ü'yü yakaladı.
Şüphelinin üzerinde ve evinde yapılan aramalarda tek kullanımlık 35 paket halinde 50,25 gram sentetik uyuşturucu bulundu.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.