Sivas'ta uyuşturucu operasyonu

SİVAS (AA) - Sivas'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 640 gram esrar ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar doğrultusunda doğu illerinden uyuşturucu madde getirilerek Sivas'ta piyasaya sürüleceği bilgisine ulaşıldı.

Ulaş ilçesi girişinde şüpheli bir araç durdurulmak istendi, ancak şüpheliler köy yollarını kullanarak kaçmaya çalıştı.

Kovalamaca sonucu yakalanmış araç içerisinde 640 gram esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından Sivas Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen H.Y. ve U.K, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.