Sivas'ta uyuşturucu operasyonu

SİVAS (AA) - Sivas'ta ayakkabının içerisine gizlenmiş halde 45 gram uyuşturucu maddesi bonzai ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ş.Ö.E'nin (29) İstanbul'dan Sivas'a uyuşturucu madde getirileceği bilgisini almaları üzerine çalışma başlattı.
Ankara-Sivas karayolunda durdurulan araçta yakalanan Ş.Ö.E'nin, taşıdığı naylon poşet içerisinde bulunan yedek ayakkabısında 45 gram bonzai bulundu.
"Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.