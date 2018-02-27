Sivas'ta uyuşturucu operasyonu

SİVAS (AA) - Sivas'ta polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Afganistan uyruklu 4 kişiden ikisi tutuklandı.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcısı ve kullanıcılarına yönelik çalışmalar kapsamında Afganistan uyruklu şüphelilerin uyuşturucu madde temin edeceği bilgisine ulaştı.

Z.M'nin . aracılığıyla N.H. ve M.A.H'dan uyuşturucu temin edeceğini öğrenen polisler, şüphelilerin evlerinde narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla arama yaptı. Aramalarda bir miktar afyon sakızı ele geçirilirken şüpheliler gözaltına alındı.

Haklarında, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak suçundan işlem yapılan Z.M. ve , emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, N.H. ile M.A.H. isimli zanlılar ise uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.