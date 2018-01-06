Sivas'ta uyuşturucu operasyonu

SİVAS (AA) - Suşehri ilçesinde bir otobüste yapılan aramada, 290 gram metamfetamin uyuşturucu ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.Suşehri İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Sivas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü...