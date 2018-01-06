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Sivas'ta uyuşturucu operasyonu

SİVAS (AA) - Suşehri ilçesinde bir otobüste yapılan aramada, 290 gram metamfetamin uyuşturucu ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.Suşehri İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Sivas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü...

06 Ocak 2018 Cumartesi 18:10
Sivas'ta uyuşturucu operasyonu
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SİVAS (AA) - Suşehri ilçesinde bir otobüste yapılan aramada, 290 gram metamfetamin uyuşturucu ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.

Suşehri İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Sivas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, D-100 karayolu ilçe girişinde yapılan genel asayiş uygulamasında bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Otobüste seyahat etmekte olan 5 Afganistan uyruklu şahıstan birisinin çantasında yapılan aramada 290 gram metamfetamin uyuşturucu ele geçirildi.

Olayla ilgili Afganistan uyruklu 5 şüpheli şahıs, gözaltına alınarak Suşehri İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Anahtar Kelimeler:
SivasUyuşturucu
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