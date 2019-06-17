Sivas'ta uyuşturucu operasyonları

SİVAS (AA) - Sivas'ta polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda 1,68 gram metamfetamin ile 0,25 gram skunk ele geçirildi.
Operasyonlara gözaltına alınan 9 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
SİVAS (AA) - Sivas'ta polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda 1,68 gram metamfetamin ile 0,25 gram skunk ele geçirildi. Sivas Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il genelinde sokak satıcıları ve kullanıcılarına...
SİVAS (AA) - Sivas'ta polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda 1,68 gram metamfetamin ile 0,25 gram skunk ele geçirildi.
Operasyonlara gözaltına alınan 9 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.