Sivas'ta uyuşturucu operasyonları

SİVAS (AA) - Sivas'ta, polis ekiplerince son bir haftada yapılan operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

Sivas Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri il genelinde sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik son bir hafta içerisinde gerçekleştirdiği operasyonlarda, 22 kilo 359 gram eroin, 462 adet uyuşturucu hap, 66,7 gram skunk ve 17,33 gram esrar geçirdi.

Operasyonlarda 14 şüpheli gözaltına alındı ve bunlardan 7'si çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltına alınan diğer 4 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi.