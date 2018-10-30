Sivas'ta uyuşturucu operasyonları

SİVAS (AA) - Sivas'ta gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 0,95 gram esrar maddesi, 39,67 gram skunk maddesi ve 14 regapen hap ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte son 1 haftada sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonlarda 0,95 gram esrar maddesi, 39,67 gram skunk maddesi, 14 regapen, 3 lyrıca ve 2 ecstasy hap ele geçirildi.
Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 13 şüpheliden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 9'u şubeden, 1'i adli kontrol şartıyla, 1 kişi savcılık tarafından serbest bırakıldı.