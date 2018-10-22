Sivas'ta uyuşturucu operasyonları

SİVAS (AA) - Sivas'ta gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında, 25,10 gram esrar, 3,21 gram sentetik uyuşturucu ve 5 adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 9 kişi gözaltına alındı.
Sivas Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte son 1 hafta içerisinde sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarda 25,10 gram esrar, 3,21 gram sentetik uyuşturucu ve 5 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.
Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 9 şüpheli, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.