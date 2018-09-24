Sivas'ta uyuşturucu operasyonları

SİVAS (AA) - Sivas'ta polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 13 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte son 1 haftada sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarda, 470 gram sentetik uyuşturucu, 2,28 gram esrar ve 60 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 13 şüpheliden 4'ü tutuklanırken, 9 şüpheli hakkında ise adli işlem uygulandı.

Narkotik maddeler üzerinde sokak satıcılarına karşı çalışmalarının kararlılıkla devam edeceği belirtilirken, anne ve babaların ise narkotik maddeler konusunda bilinçli olmaları ve çocuklarına sahip çıkmaları istenildi.