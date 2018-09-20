Sivas'ta uyuşturucu operasyonları

SİVAS (AA) - Sivas'ta polis ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına 8 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Sivas Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından il genelinde sokak satıcıları ve uyuşturucu madde kullanıcılarına yönelik son 7 günde yapılan operasyonlarda, 2,31 gram bonzai, 4,99 gram esrar, 3 adet sentetik peçete, 3,20 gram eroin, 3 adet suboxone hap, 105,60 gram kenevir, 15,40 gram toz ezrar ve 2 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 8 şüpheliden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.