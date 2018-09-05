Sivas'ta uyuşturucu operasyonları

SİVAS (AA) - Sivas'ta uyuşturucu polis ekiplerince yapılan operasyonlarda çeşitli türlerde uyuşturucu ele geçirildi.

Sivas Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Şehirlerarası Otobüs Terminali içerisinde şüpheli olarak değerlendirilen M.A.Ç'yi durdurdu. Şüphelinin yapılan üst aramasında 1,94 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yunus timi de Karşıyaka Mahallesi Esenyurt Caddesi üzerinde durumundan şüphelendikleri H.B'nin üst aramasında, 101,72 gram esrar ile 2 hap buldu.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.