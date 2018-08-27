Sivas'ta uyuşturucu operasyonları

SİVAS (AA) - Sivas'ta polis ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına 17 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Sivas Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, il genelinde sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik son 14 günde yapılan operasyonlarda, 20,35 gram sentetik uyuşturucu, 8 uyuşturucu hap, 2 gram esrar ve 32 gram Afyon sakızı ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 17 şüpheliden 4'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.