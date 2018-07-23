Sivas'ta uyuşturucu operasyonları

SİVAS (AA) - Sivas'ta uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi tutuklandı.Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce il genelinde...