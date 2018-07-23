Sivas'ta uyuşturucu operasyonları

SİVAS (AA) - Sivas'ta uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce il genelinde sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik operasyon yapıldı.
Son 7 gün içerisinde yapılan çalışmalarda 5 ecstasy hap, 5,30 gram esrar maddesi, 223 kare sentetik peçete, 92,35 gram skunk maddesi, 1 lyrica hap, 9,45 gram bonzai ele geçirildi.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheliden 8'i serbest bırakıldı, 2 zanlı da çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.