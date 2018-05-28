Sivas'ta uyuşturucu operasyonları

SİVAS (AA) - Sivas'ta polis ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonları sonucunda 5 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde...

Sivas'ta uyuşturucu operasyonları
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SİVAS (AA) - Sivas'ta polis ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonları sonucunda 5 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik operasyonlar düzenledi.

Son 7 günde yürütülen çalışmalarda, 25 gram esrar, 1,58 gram bonzai, bin 669 gram metamfetamin ile uyuşturucu etkili 32 ilaç ele geçirildi.

Olaylarla ilgili hakkında adli işlem yapılan 10 kişiden 5'i tutuklandı.


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