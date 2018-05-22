Sivas'ta uyuşturucu operasyonları

SİVAS (AA) - Sivas'ta polis ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonlarında 2,50 gram kubar esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik operasyonlar düzenledi.

Son 7 günde yürütülen çalışmalarda, 2,50 gram kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili hakkında adli işlem yapılan 2 kişi, şubeden serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünce narkotik maddeler üzerinde sokak satıcılarına karşı çalışmalara kararlılıkla devam edilecek. Bu kapsamda ailelerin de narkotik maddeler konusunda bilinçli olmaları ve çocuklara, gençlere sahip çıkmaları gerekiyor.

