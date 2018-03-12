Sivas'ta uyuşturucu operasyonları

SİVAS (AA) - Sivas'ta polis ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonları sonucunda 6 kişi tutuklandı. Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde sokak satıcıları...

Sivas'ta uyuşturucu operasyonları
banner230

SİVAS (AA) - Sivas'ta polis ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonları sonucunda 6 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda kentte son 7 günde yapılan operasyonlarda 2 kilo 91 gram eroin, 15 adet ecstacy hap, 20,36 gram esrar, 63,27 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi, gözaltına alınan 6 şüpheli ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla devam edeceği belirtilerek, bu noktada anne ve babaların da duyarlı olmaları istendi.




YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
AK Parti Milletvekili Güray'dan ziyaret
AK Parti Milletvekili Güray'dan ziyaret
  1. Genel