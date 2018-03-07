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Sivas'ta uyuşturucu operasyonları

SİVAS (AA) - Sivas'ta polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin il genelinde sokak satıcıları...

07 Mart 2018 Çarşamba 16:56
Sivas'ta uyuşturucu operasyonları
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SİVAS (AA) - Sivas'ta polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin il genelinde sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda kentte son 7 günde yapılan operasyonlarda 770 gram metamfetamin, 22 gram eroin, 21 gram sentetik uyuşturucu, 6 gram esrar ve 0,2 gram afyon sakızı ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından, 1 şüpheli de savcılıkta serbest kaldı.

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SivasUyuşturucu Operasyonları
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