Sivas'ta uyuşturucu operasyonları

SİVAS (AA) - Sivas'ta polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin il genelinde sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda kentte son 7 günde yapılan operasyonlarda 770 gram metamfetamin, 22 gram eroin, 21 gram sentetik uyuşturucu, 6 gram esrar ve 0,2 gram afyon sakızı ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından, 1 şüpheli de savcılıkta serbest kaldı.