Sivas'ta uyuşturucu operasyonları

SİVAS (AA) - Sivas'ta son 1 yıl içerisinde sokak satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 87 şüpheli tutuklandı.

Sivas Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sivas Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 2017 yılında il genelinde 295 narkotik olaya müdahale etti.

Polisin operasyonlarında 55 kilo 190 gram esrar, 2 bin 931 adet uyuşturucu hap, 39 bin 813 paket gümrük kaçağı sigara, 273 kilogram gümrük kaçağı tütün, 603 adet yeşil reçeteli uyuşturucu hap, 3 kilo 123 gram eroin, 1 kilo 838 gram sentetik uyuşturucu, bin 217 kök Hint keneviri, 4 kilo 553 gram Afyon maddesi ve 3 kilo 179 gram metemfetamin ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 565 şüpheliden 87'si çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Açıklamada ayrıca, narkotik maddeler üzerinde sokak satıcılarına karşı yürütülen çalışmaların kararlılıkla devam edeceği belirtilerek, "Siz değerli anne ve babaların, ailelerin narkotik maddeler konusunda bilinçli olmalarını, çocuklarımıza ve gençlerimize sahip çıkmalarını istiyoruz." ifadelerine yer verildi.



