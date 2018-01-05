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Sivas'ta uyuşturucu operasyonları

SİVAS (AA) - Sivas'ta sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda, 1,44 gram metamfetamin, 65,14 gram esrar, 6 gram bonzai ve 1 adet captagon hap ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya...

05 Ocak 2018 Cuma 12:29
Sivas'ta uyuşturucu operasyonları
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SİVAS (AA) - Sivas'ta sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda, 1,44 gram metamfetamin, 65,14 gram esrar, 6 gram bonzai ve 1 adet captagon hap ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Son 7 günde yapılan çalışmalarda, 1,44 gram metamfetamin, 65,14 gram esrar, 6 gram bonzai ve 1 adet captagon hap ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 11 kişiden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Açıklamada, Sivas Emniyet Müdürlüğünün narkotik maddeler üzerinde sokak satıcılarına karşı verdiği mücadelenin kararlılıkla devam edeceği ifade edilerek, "Değerli anne ve babaların, ailelerin narkotik maddeler konusunda bilinçli olmalarını, çocuklarımıza ve gençlerimize sahip çıkmalarını istiyoruz." uyarısında bulunuldu.

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SivasUyuşturucu Operasyonları
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