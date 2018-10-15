Sivas'ta usulsüz avlanan 65 avcıya işlem

SİVAS (AA) - Sivas'ta, usulsüz avlandıkları gerekçesiyle 65 avcı hakkında işlem yapıldı, 2 tüfek ve avladıkları 21 kekliğe el konuldu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürlüğü ekipleri, "2. grup kuşlar ve 1. grup memeli av sezonu"nun açılması dolayısıyla denetim yaptı.

Elazığ ve Malatya'dan gelen ekipler ile jandarma ekiplerinin de destek verdiği kontrollerde usulsüz avlanan 65 avcı hakkında tutanak düzenlendi. Ekipler, 2 adet takozsuz yarı otomatik tüfek ve usulsüz avladıkları 10 çil keklik ile 11 kınalı kekliği imha etmek üzere el koydu.

Sürdürülebilir ve kontrollü avcılığın sağlanması için denetimlerin devam edeceği belirtildi.