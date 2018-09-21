Sivas'ta unun torbası 89 liradan satılacak

SİVAS (AA) - Sivas'taki un fabrikası sahipleri unun torbasının 89 liradan satılmasına karar verdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, döviz kurunda yaşanan dalgalanmaya bağlı olarak pide ve ekmek ürünlerine alınan zam kararı üzerine Vali Davut Gül, başkanlığında Sivas Ticaret ve Sanayi Odasında toplantı yapıldı.

Toplantıda bir araya gelen Vali Gül, Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken, Ticaret Borsası Başkanı Abdülkadir Hastaoğlu, Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ ve fabrika sahipleri piyasalarda yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

Toplantıda, basında yer alan un torba fiyatlarının 140-150 lira arasında satıldığı yönündeki rakamların gerçeği yansıtmadığına dikkat çekilerek, Sivas'taki fabrika sahiplerince unun torbasının 89 liradan satılmasına karar verildi.

Vali Gül, buradaki konuşmasında, "Sivaslı un üreticilerine mili bir duruş sergileyerek almış oldukları bu kararları nedeniyle teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

Toplantıda alınan kararlara göre, Ticaret Borsası'na kayıtlı son 6 aylık rakamlar değerlendirilerek, buğday fiyatlarındaki artış incelemeye alınacak.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Ziraat Odası tarafından Sivas'ta üretilen buğdayların kalitesi ve un sektörünün istediği buğdayın üretilmesi konusunda çalışma yapılacak. Pide fırınlarının fiyat artışı taleplerinin değerlendirilebilmesi için buğday fiyatlarında ki artışın da incelenmesinin ardından çıkan sonuçlar değerlendirilerek, pide fırını işeletmecileriyle yeniden ilerleyen günlerde toplantı yapılacak.





