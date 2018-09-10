Sivas'ta TYP ile bin 400 kişi istihdam edilecek

SİVAS (AA) - Sivas'ta, İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde bin 400 kişi Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında istihdam edilecek.

Sivas Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, TYP kapsamında il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine bin 400 kişinin alınacağı belirtildi.

Başvuruların 11-15 Eylül tarihlerinde Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne şahsen yapılabileceği gibi www.iskur.gov.tr sistemi üzerinden de yapılabileceği ifade edilen açıklamada, istihdam edilecek kişilerin noter huzurunda çekilecek kura ile belirleneceği ve 9 ay süreyle çalıştırılacakları aktarıldı. Kura çekimi ise 18 Eylül'de gerçekleştirilecek.



