Sivas'ta TYÇP kuraları çekildi

SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri, Akıncılar, Koyulhisar ve Gölova ilçelerinde Türkiye İş Kurumunca (İŞKUR) yürütülen Toplum Yararına Çalışma Programı (TYÇP) kapsamında görevlendirecek işçiler, kurayla belirlendi.

TYÇP ile geçici süreyle Suşehri Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğinde istihdam edilecek 25 kişi için noter huzurunda kura çekildi.

Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'ndaki kuraya, başvuru sahibi 494 kişi katıldı.

TYÇP kapsamında, Akıncılar, Koyulhisar ve Gölova ilçelerinde Köylere Hizmet Götürme Birliğinde istihdam edilecek 5'er kişi ile Koyulhisar Orman İşletme Müdürlüğünde çalışacak 5 kişi de kurayla belirlendi.



Kurayla belirlen kişilerin 10 Haziran 2019'da işe başlayacağı ve 6 ay süreyle ilgili kurumlarda çalışacağı bildirildi.