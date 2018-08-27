Sivas'ta turizm hamlesi

SİVAS (AA) - Sivas Valisi Davut Gül, kentte turizm altyapısının belli bir noktaya geldiğini ve kentte başlatılan turizm hamlesinin meyvelerini almaya başladıklarını belirtti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kamu kurum ve kuruluşlarının gerçekleştirdiği faaliyetlerin kamuoyuna duyurulması amacıyla düzenlenen toplantılar kapsamında İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünü ziyaret eden Gül, İl Müdürü Kadir Pürlü'den kurumun çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Sivas'ta son 5-10 yılda turizm altyapısı oluşmaya başladığını ve yapılan çalışmaların meyvelerini almaya başladıklarını dile getiren Gül, şunları kaydetti:

"Etrafınızdaki 3 yıldız ve üzeri otellere baktığınızda muhtemelen bu tesisler son 5 yıl içerisinde açılmışlardır. Zara'da üç tane 3 yıldızlı otel var, Divriği'de konaklarımız hizmet vermeye başladı. Yine kamuya ait mekanlar da ziyaretçilere kapılarını araladı. İl merkezinde 10'un üzerinde bu tür otelimiz oldu. Dolayısı ile turizm altyapımız belli bir noktaya geldi. Ulaşımı da alt apıya koyarsak havaalanı ve karayolu ulaşımımız çok rahatladı. Hızlı tren de gelecek sene bize hizmet vermeye başlayacak."

Gül, Kangal Balıklı Kaplıca'nın turizm için önemli bir değer olduğunu, yine kış sporlarının gelişmesi için Yıldız Dağı Kayak Merkezi'ne ulaşımın rahat olması gerektiğine işaret ederek, şöyle devam etti:

"Bu konuda hem Sivas hem de Havaalanı-Yıldız Dağı-Sıcak Çermik bağlantı projeleri bitmek üzere. Bu sene bitecek ve ihale edilecek. Bu yollar şu açıdan önemli. Sıcak Çermik'te kalan Yıldız Dağı'na gidebilecek. Havaalanına gelenler her ikisine de rahat bir şekilde ulaşabilecek. Ulaşımınız kolay ise ziyaretçiniz daha çok olur."

- "Sivas açık hava müzesi"

Şehir Parkı Projesi hakkında da bilgi veren Vali Gül, şunları kaydetti:



"Sivas adeta bir açık hava müzesi. Orduevinin kendi yerine taşınmasıyla beraber orduevinin olduğu yer yıkılacak. Bunun iki faydası var, birincisi Kongre Müzesi orijinal halinde olduğu gibi müze tarafından giriş ve çıkışına kavuşmuş olacak. İkincisi de Kongre Müzesi'nin etrafındaki yapılar kalkmış olacak. Jandarmanın bahçesindeki lojmanlar yıkılacak ve tarihi bina gün yüzüne çıkmış olacak. Halk Eğitim Merkezi ve Kızılırmak İlkokulu kaldırılacak orası da yeşil alan olacak. Eski Numune Hastanesinin bulunduğu alana orta ölçekli bir cami yapılacak. Ödeneği hazır olan açık cezaevi oradan taşınacak. Selçuk Anadolu Lisesi başka yere taşınacak ve o binanın restorasyonu yapılacak. Kongre Müzesi'nden Selçuk Anadolu Lisesi'nin bulunduğu alan toplam 170 bin metrekarede yeşil alanlar, yürüyüş yolları ve bu binaların hepsine bir işlev verildiği yeni bir tarihi doku ortaya çıkacak."

Gül, kent meydanındaki tarihi eserlerin ışıklandırılması için hazırlanan projenin bitmek üzere olduğunu belirtti.

Sivas'a yeni bir kültür merkezi kazandırılacağını, ayrıca kayak eğitim merkezi yapıldığını hatırlatan Gül, "Yeni kültür merkezimizin yanında kış sporları eğitim merkezimiz var. Burada vatandaşlarımız kayak eğitimi alacak. Yeni kültür merkezi bu yıl bitecek.” ifadelerini kullandı.

- Tarihi yapıların restorasyonu

Gül, restorasyondaki Gökmedrese'nin bu yıl açılacağını, Ulu Cami'nin restorasyonuyla ilgili ise proje sürecinin devam ettiğini aktararak, şu bilgileri verdi:

"Ulu Cami ile Gökmedrese arasında okul vardı, ekonomik ömrünü tamamlayan Selçuk Ortaokulu yıkılarak yenisi Kongre Lisesi arkasına yapıldı. Böylece Gökmedrese ile Selçuk Ortaokulu arasındaki alan da açılmış oldu. Burasının altı otopark, üzeri yeşil alan ve Kale Projesi ile yeni bir görsel oluşacak. Taşhan'ın baştan sona bir elden geçmesi lazım. Şu an yapılanın hiçbirini de yapmamak lazım. İnşallah kamulaştırma süreci bittiğinde de öyle olacak. Vakıflara zemin artı üç olarak yeni bir bina yapılacak. İlçelerde Divriği Ulu Cami, Gemerek de Sızır Şelalesi, Gürün de Şuğul Vadisi ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor."