SİVAS (AA) - Sivas'ta Ziya Gökalp Ortaokulu'nda "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" açıldı.

Okulun konferans salonunda düzenlenen fuarın açılışını, İl Milli Eğitim Şube müdürleri Mehmet Başçil ve Abdullah Arslan ile öğrenciler gerçekleştirdi.

Açılışın ardından davetliler teknoloji tasarım, robotik kodlama, matematik ve fizik gibi alanlarında 23 projeden oluşan seriyi gezerek öğrencilerden bilgi aldılar.

Okul Müdürü Aydın Yılmaz, AA muhabirine, "Bilim fuarı kapsamında öğrencilerimizin bilimsel ve teknolojik yeteneklerini ortaya koymalarına imkan verecek bir çalışma gerçekleştirdik. Dokuz branşta 23 projenin yer aldığı sergimizin hazırlanmasında emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür ederim." dedi.

Sergide okulun müzik gurubu mini konser verdi.