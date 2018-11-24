Sivas'ta trafik kazası: 6 yaralı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Kangal ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, sürücüleri henüz öğrenilemeyen 60 AAP 485 plakalı otomobil ile 58 AAH 633 plakalı kamyonet, Sivas-Malatya karayolunun Kangal-Gürün...