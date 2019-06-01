Sivas'ta trafik kazası: 4 yaralı

SİVAS (AA) - Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Yaralı sürücü ile araçtaki Harun Aktaş, Mahmut Aslan (32) ve Bünyamin Çetin (31), kentteki hastanelere kaldırıldı.
SİVAS (AA) - Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.Paşabahçe Mesire Alanı'ndan kent merkezine giden Bayram Çetin yönetimindeki 06 BBK 794 plakalı otomobil, yol kenarında bulunan Orman İşletme Müdürlüğüne ait fidanlığa...
SİVAS (AA) - Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Yaralı sürücü ile araçtaki Harun Aktaş, Mahmut Aslan (32) ve Bünyamin Çetin (31), kentteki hastanelere kaldırıldı.