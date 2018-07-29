Sivas'ta trafik kazası: 2 yaralı

SİVAS (AA) - Sivas'ın İmranlı ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ahmet Pala yönetimindeki 34 KZ 4556 plakalı otomobil, Sivas-Erzincan karayolunun Kızıldağ Topluca köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan ve İmranlı Arama ve Kurtarma ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkartılan yaralı Gülşen Pala, İmranlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.