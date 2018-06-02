Sivas'ta trafik kazası: 2 yaralı

SİVAS (AA) - Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre, Mehmet Değerli (32) idaresindeki 38 VK 063 plakalı kamyonet, Kayseri-Sivas karayolu Kömürkaya köyü yakınlarında Recep İslamoğlu (56) idaresindeki 58 ES 954 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücü İslamoğlu ile otomobilde bulunan Sait Öztürk (18) yaralandı.
Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Sivas'a sevk edildi.
Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.