Sivas'ta trafik kazası: 1 yaralı

SİVAS (AA) - Sivas'ta otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü ağır yaralandı.
Nuri Karyağdı (49) idaresindeki 58 FZ 712 plakalı otomobil, Sivas-Ankara kara yolunun Sıcak Çermik Kavşağı yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazanın ihbar edilmesinin ardından olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sıkıştığı otomobilden 112 Acil Sağlık ekiplerinin yardımıyla çıkarılan Karyağdı, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.
Karyağdı'nın durumunun ciddi olduğu öğrenildi.