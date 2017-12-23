Sivas'ta trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

SİVAS (AA) - Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Siirt'te jandarma astsubay olarak görev yapan Davut Karaşın (32) idaresindeki 52 LP 645 plakalı otomobil, Sivas-Ankara...