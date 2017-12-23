Sivas'ta trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

SİVAS (AA) - Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Siirt'te jandarma astsubay olarak görev yapan Davut Karaşın (32) idaresindeki 52 LP 645 plakalı otomobil, Sivas-Ankara karayolu Sıcak Çermik kavşağında devrildi.
Kazada ağır yaralanan Davut Karaşın, kaldırıldığı Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Yaralanan sürücünün eşi Özlem Karaşın (23) ise Numune Hastanesinde tedavi altına alındı.
Özlem Karaşın'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.