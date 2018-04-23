Sivas'ta trafik kazaları: 6 yaralı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Gürün ilçesinde iki trafik kazasında biri çocuk 6 kişi yaralandı.Sivas'tan Gürün'e giden Alper Kezay (24) yönetimindeki 58 TK 433 plakalı otomobil, Gürün Konakpınar mevkisinde devrildi.Sürücü Kezay ile...