Sivas'ta trafik kazaları: 1 ölü, 1 yaralı

SİVAS (AA) - Sivas'ta aynı bölgede meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Umut Valacık (50) yönetimindeki 58 HJ 586 plakalı otomobil, Sivas-Kayseri kara yolunun Hanlı köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole savruldu. Kazanın ardından alev alan otomobildeki yangın, Şarkışla Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ağır yaralanan Valacık, kaldırıldığı Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Kazanın hemen ardından aynı bölgenin yaklaşık 50 metre yakınlarında ise Hüseyin Durunesil yönetimindeki 58 HB 811 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Sürücünün eşi Hüsniye Durunesil'in yaralandığı kazayı, sürücü ve araçta bulunan kızı Aysel Durunesil ise yara almadan atlattı.

Hüsniye Durunesil, Numune Hastanesi'nde tedavi altına alındı.