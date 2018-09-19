Sivas'ta THM korosu konser verdi

SİVAS (AA) - Sivas Devlet Türk Halk Müziği (THM) korosu 2018-2019 yılı sanat sezonu açılışı dolayısıyla konser programı düzenledi.
Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konserde şef Solmaz Kadıoğlu yönetimindeki koro ses sanatçıları solo ve koro halinde Sivas ve çeşitli yörelerin türkülerini seslendirdi.
Ses sanatçılarının seslendirdiği türküler beğeni ile dinlenirken, izleyiciler konser boyunca sanatçılara alkışlarla eşlik etti.
Konseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Kadir Pürlü, koro müdürü Murat Karakuzu ve vatandaşlar izledi.