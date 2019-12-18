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Sivas'ta THM korosu konser verdi
Genel 18.12.2019, 12:57
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SİVAS (AA) - Sivas'ta, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Devlet Türk Halk Müziği (THM) Korosu tarafından konser verildi.
Konseri izleyenler türkülere alkışla eşlik etti.
Programa Sivas Vali Yardımcısı Yeliz Yıldızhan, İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Yücel Deveci ve vatandaşlar katıldı.
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