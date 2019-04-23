Sivas'ta THM Korosu konser verdi

SİVAS (AA) - Sivas Kongresi'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında Devlet Türk Halk Müziği (THM) Korosu, "Gurbet Pınarı" adlı konser verdi.

Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde, şef Solmaz Kadıoğlu yönetimdeki ses sanatçıları, çeşitli türküler seslendirdi.

Yöresel kıyafetleriyle Anadolu'nun bir köşesinde Emine ile Hasan'ın köy çeşmesinde başlayan aşk hikayesinin ve düğünlerinin canlandırıldığı konser programında, gurbet, sevda konulu çeşitli türküler solo ve koro şeklinde okundu.

İzleyicilerin beğenisi kazanan koro, ayakta alkışlandı.

Konseri, çok sayıda müziksever izledi.