Sivas'ta THM korosu konser verdi

SİVAS (AA) - Sivas'ta Sivas Devlet Türk Halk Müziği (THM) korosu konser programı düzenledi.
Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konserde Şef Solmaz Kadıoğlu yönetimindeki ses sanatçıları solo ve koro halinde Sivas ve çeşitli yörelerin türkülerini seslendirdi.
Ses sanatçılarının seslendirdiği türküler beğeniyle dinlenirken, izleyiciler konser boyunca sanatçılara alkışlarla eşlik etti.
Konseri, Sivas Valisi Davut Gül ve eşi Gülden Gül , koro müdürü Murat Karakuzu, askeri personel ve vatandaşlar izledi.