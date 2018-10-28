Sivas'ta tarihi eser kaçakçılığı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddia edilen kişi gözaltına alındı.
Yıldızeli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yol kontrol uygulamasında M.A. yönetimindeki otomobili durdurdu.
Araçta yapılan aramada, Hitit dönemine ait olduğu değerlendirilen 15 parça hayvan figürlü heykelcik ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.A. ifadesinde, heykelcikleri babasına ait tarlayı sürürken bulduğunu öne sürdü.
Hakkında 2863 sayılı Kanun'a muhalefet suçundan işlem yapılan M.A, serbest bırakıldı.
Hayvan figürlü heykelcikler ise Müze Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.