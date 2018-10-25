Sivas'ta TAD PORTAL eğitimi verildi

SİVAS (AA) - Sivas Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Tarım Arazileri Değerlendirme ve Bilgilendirme Sistemi (TAD PORTAL) eğitimi verildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, eğitime ilde plan yapma yetkisine sahip kamu kurum ve kuruluşları ile ilçe ve belde belediyelerinin temsilcilerinden oluşan 50 kişi katıldı.

Tarım Arazileri Değerlendirme Şube Müdürlüğü teknik personeli tarafından verilen eğitimlerde katılımcılara, toprağın önemi, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu uygulamaları, teorik ve uygulamalı olarak anlatıldı.

Eğitim hakkında bilgi veren Sivas Tarım ve Orman İl Müdürü Seyit Yıldız, kanunlar kapsamında tarım arazilerinin tarım dışı kullanımı amacıyla yapılan taleplerin değerlendirilmesinde ülke genelinde birlikteliğin sağlanması, taleplerin daha ivedilikle sonuçlandırılması, takip edilebilmesi, kayıtların güncel ve sağlıklı olmasının sağlanması amacıyla TAD PORTAL ve Bilgilendirme Portalı'nın kullanıma açıldığını belirtti.

TAD PORTAL üzerinde harita ekranında her türlü sorgulama yapılabildiğini, arazilerle ilgili detaylı bilgi alınabildiğini, müracaatların hangi aşamada olduğunu ve diğer konularda bilgi alınabildiğini aktaran Yıldız, işlemlerin daha hızlı ve etkin bir şekilde sonuçlanması için başvuruların bu sistem üzerinden yapılacağını ifade etti.